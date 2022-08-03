فيضان جارف داهَمَ زوار شلال بسلطنة عمان.. شاهد ما حدث لأحدهم

كشف فيديو مروع، عن اللحظة التي داهم فيها فيضان ضخم ومفاجئ زوار شلال في سلطنة عمان، وتَسبب في حالة من الذعر الشديد بين الزوار؛ خاصة حين جرف شخصًا في اتجاه مجرى النهر.
ونشر موقع قناة "الحرة" على صفحته على "تويتر" فيديو الحادث، وقال: اجتاح فيضان مفاجئ زوار شلال في الرستاق شمالي سلطنة عمان؛ حيث التقط أحد الزوار مقطع فيديو يُظهر مياه الفيضان وهي تجرف شخصًا في اتجاه مجرى النهر.
ويُظهر الفيديو الذي التقطه شخص يدعى هلال الشيادي، كيف كان الجميع يمرح في المياه؛ بينما كان آخرون يلتقطون الصور والفيديوهات للمشهد، وفجأة جاءت كتلة ضخمة من المياه، جعلت الجميع يهربون.
ولكن أحد المصورين على حافة الماء لم يتمكن من المغادرة، فجرفته مياه الفيضان نحو أسفل النهر، دون أن نعرف مصيره.
وحذّر أحد المعلقين من سلوك المصورين، وقال: "دعوا التصوير حبيبي.. سيل قوي وأنت تريد تأخذ اللقطة وين عقلك!".