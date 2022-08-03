فيضان جارف داهَمَ زوار شلال بسلطنة عمان.. شاهد ما حدث لأحدهم

كشف فيديو مروع، عن اللحظة التي داهم فيها فيضان ضخم ومفاجئ زوار شلال في سلطنة عمان، وتَسبب في حالة من الذعر الشديد بين الزوار؛ خاصة حين جرف شخصًا في اتجاه مجرى النهر.