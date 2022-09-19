شاحنة أسقطت "جسر مشاة" بالأردن.. شاهد ما حدث لسيارة إسعاف بعدها

نشر التلفزيون الأردني الرسمي، الاثنين، فيديو للحظة اصطدام سيارة إسعاف بجسر مشاة منهار على طريق المطار بالعاصمة عمان.
وحسب موقع "الحرة"، قال التلفزيون تعليقًا على الفيديو: "لحظة اصطدام مركبة إسعاف بعد سقوط جسر مشاة على طريق المطار".
وفي التفاصيل يُظهر الفيديو الذي صُوّر بكاميرا هاتف، أن هناك شاحنة اصطدمت بجسر للمشاة؛ مما أدى لانهياره.
ولدى قدوم سيارة الإسعاف لمكان الحادث بسرعة؛ تفاجأ سائقها بالجسر المنهار على طريق المطار، وحاول إيقاف المركبة بالضغط على المكابح؛ إلا أن ذلك لم يُفلح فاصطدم بالجسر.
وحسب "الحرة"، لم يذكر التلفزيون الرسمي ولا وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو المصابين.
وذكرت قناة "المملكة" وقوع عدة إصابات بعد سقوط جسر مشاة على طريق المطار.
وقالت: "قُطعت الحركة المرورية في طريق المطار في عمان بعد جسر مأدبا، فجر الاثنين، نتيجة سقوط جسر مشاة الذي أدى لحدوث إصابات".