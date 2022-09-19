شاحنة أسقطت "جسر مشاة" بالأردن.. شاهد ما حدث لسيارة إسعاف بعدها

ولدى قدوم سيارة الإسعاف لمكان الحادث بسرعة؛ تفاجأ سائقها بالجسر المنهار على طريق المطار، وحاول إيقاف المركبة بالضغط على المكابح؛ إلا أن ذلك لم يُفلح فاصطدم بالجسر.