مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق القاضي قاتل زوجته الإعلامية

أعلنت والدة الإعلامية المصرية الراحلة شيماء جمال، أنه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق المستشار السابق أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، المدانَين بقتل ابنتها في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن والدة شيماء جمال قولها إن تنفيذ الحكم أعاد للأسرة جزءًا من حق ابنتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة عزاء للراحلة الأسبوع المقبل بعد أن "عاد الحق لأصحابه"، على حد تعبيرها.
كما وجهت الأسرة الشكر إلى القضاء المصري والأجهزة الأمنية على ما وصفته بـ"العدالة الناجزة"، التي أنصفت ابنتهم وأكدت قوة القانون وقدرته على محاسبة المجرمين مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يونيو 2022، حين لقيت الإعلامية شيماء جمال مصرعها بعد أن أقدم زوجها المستشار السابق أيمن حجاج، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي، على قتلها ودفن جثتها داخل مزرعة بمدينة البدرشين في ضواحي محافظة الجيزة.