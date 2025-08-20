مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق القاضي قاتل زوجته الإعلامية

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن والدة شيماء جمال قولها إن تنفيذ الحكم أعاد للأسرة جزءًا من حق ابنتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة عزاء للراحلة الأسبوع المقبل بعد أن "عاد الحق لأصحابه"، على حد تعبيرها.