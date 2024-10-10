صراخ قادم من النعش.. مسن تركي يعود إلى الحياة أثناء تشييع جنازته

في واقعة غريبة أثارت دهشة الجميع، عاد رجل تركي مسن إلى الحياة أثناء جنازته، ليفارقها مرة أخرى لاحقًا في مستشفى باسطنبول.
خالد بايشو، البالغ من العمر 84 عامًا، أُعلن عن وفاته في مسجد الحاج إلياس ياتاغان بمنطقة فاتح أيفانساراي، حيث كانت الاستعدادات جارية لصلاة الجنازة ظهر الأربعاء، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.
وخلال مراسم الجنازة، صدم المشيعون بسماع صوت صراخ قادم من النعش، مما دفع الفرق الطبية إلى التدخل ونقل بايشو إلى المستشفى، حيث تبيّن أنه لا يزال على قيد الحياة. إلا أن كل الجهود الطبية لم تفلح، ليتوفى للمرة الثانية بعد فترة وجيزة.
جثمان بايشو أُعيد إلى المسجد مجددًا بعد وفاته الثانية، حيث ودعه أهله وأقاربه للمرة الأخيرة قبل أن يُنقل إلى مقبرة أيوب سلطان لدفنه.