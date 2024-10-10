صراخ قادم من النعش.. مسن تركي يعود إلى الحياة أثناء تشييع جنازته

وخلال مراسم الجنازة، صدم المشيعون بسماع صوت صراخ قادم من النعش، مما دفع الفرق الطبية إلى التدخل ونقل بايشو إلى المستشفى، حيث تبيّن أنه لا يزال على قيد الحياة. إلا أن كل الجهود الطبية لم تفلح، ليتوفى للمرة الثانية بعد فترة وجيزة.