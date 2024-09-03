إجراءات مختلفة وتشديد في الرقابة.. مصر تصدر ضوابط موسم العمرة الجديدة قريباً

قال أحمد وحيد؛ عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ضوابط موسم العمرة الجديدة لم تعتمد بعد، ومن المتوقع صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، ففي مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أشار "وحيد" إلى أن هذا العام سيشهد إجراءات مختلفة وتشديداً في الرقابة على الكيانات غير الشرعية التي لم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة.
وأوضح "وحيد"؛ أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء المشكلات التي ظهرت خلال موسم الحج السابق، حيث شهدت الشركات السياحية حالة من الفوضى نتيجة وجود كيانات وهمية وسماسرة؛ ما أدّى إلى وقوع حالات وفيات للحجاج، مؤكداً ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة الكيانات غير الشرعية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وحول مشاركة شركات السياحة في وضع الضوابط، أوضح وحيد أن الشركات تشارك بفعالية في اجتماعات اللجنة العليا لوزارة السياحة للمساهمة في صياغة الضوابط النهائية.