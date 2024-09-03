إجراءات مختلفة وتشديد في الرقابة.. مصر تصدر ضوابط موسم العمرة الجديدة قريباً

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، ففي مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أشار "وحيد" إلى أن هذا العام سيشهد إجراءات مختلفة وتشديداً في الرقابة على الكيانات غير الشرعية التي لم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة.