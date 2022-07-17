"حقنة هتلر".. كوكتيل دوائي قاتل يثير الرعب بين المصريين

وطالب "الحداد" المواطنين بـ"ضرورة التواصل مع الطبيب قبل تناول هذه الحقن، فليس كل مريض برد لديه القدرة على تحمل هذه الحقنة أو غيرها"؛ مضيفًا: "المضاد الحيوي ليس الحل الأول في الأدوية عند الشعور بأي تعب.. هناك أدوية جيدة مثل الكونجستال وكومتركس وغيرهما، مع تناول خافض للحرارة وسوائل دافئة وعصير ليمون وبرتقال، ونزلة البرد ستزول في غضون يومين، وفي حال عدم الشفاء؛ لا بد من الاتصال بالطبيب خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا".