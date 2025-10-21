أسرع قطار في العالم يسجّل 453 كم/ساعة في الصين

سجّل قطار (CR450)، الأسرع في العالم، سرعة قياسية بلغت 453 كيلومترًا في الساعة خلال اختبارات ما قبل التشغيل التي تُجرى حاليًا في الصين.
ويخضع القطار لاختبارات تأهيل على خط شانغهاي - تشنغدو فائق السرعة، وهو مصمم للعمل بسرعة تشغيل تجارية تصل إلى 400 كم/ساعة، وسرعة اختبار قصوى تبلغ 450 كم/ساعة.
وأظهر القطار قدرات استثنائية في التسارع، إذ انطلق من وضع التوقف إلى سرعة 350 كم/ساعة في زمن قياسي بلغ 4 دقائق و40 ثانية فقط.
ويتميز (CR450) عن سابقه (CR400) بتصميم أكثر انسيابية، ومقدمة أطول، ووزن أخف بمقدار 50 طنًا، مما أسهم في تقليل مقاومة الهواء بنسبة 22%.
ومن المقرر أن يحصل القطار على الموافقة الرسمية لدخول الخدمة بعد اجتيازه 600 ألف كيلومتر من الاختبارات دون أعطال، ليشكل قفزة نوعية في أداء النقل فائق السرعة عالميًّا.