تفاصيل أسباب بقع الدم في العين.. ومتى تستدعي زيارة الطبيب؟

غالبًا ما تختفي بقعة الدم خلال أسبوع إلى أسبوعين دون تأثير على النظر، لكن يُنصح بالتوجّه للطبيب في حال ظهور أعراض مصاحبة مثل: ألم شديد، تشوّش الرؤية، بقع داكنة في مجال البصر، أو تكرار النزيف، إذ قد تشير تلك الأعراض إلى مشكلة صحية أعمق تستدعي تدخّلًا عاجلًا.