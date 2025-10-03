تفاصيل أسباب بقع الدم في العين.. ومتى تستدعي زيارة الطبيب؟

قد يُصاب البعض بالذعر عند الاستيقاظ ليجدوا بقعة دم حمراء داخل العين، إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذه الحالة تُعرف باسم "نزيف تحت الملتحمة"، وغالبًا ما تكون بسيطة وتختفي تلقائيًّا دون مضاعفات.
ويحدث النزيف نتيجة انفجار وعاء دموي دقيق أسفل سطح العين، بسبب عوامل بسيطة مثل السعال الشديد، العطس، فرك العين، أو الإجهاد أثناء التبرّز، وتحديدًا في حالات الإمساك.
وبحسب تقرير طبي نشره موقع "OnlyMyHealth"، ينقسم نزيف تحت الملتحمة إلى نوعين: رضحي يحدث نتيجة إصابة مباشرة للعين ويشيع بين الشباب الذكور، وتلقائي يحدث دون سبب واضح ويظهر أكثر لدى النساء.
وتُعدّ الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من أبرز العوامل المؤثرة، إذ تُضعف الأوعية الدموية وتزيد من قابليتها للتمزق. كما شدّد الخبراء على أهمية إجراء فحوصات العين الدورية للكشف المبكر والمتابعة.
غالبًا ما تختفي بقعة الدم خلال أسبوع إلى أسبوعين دون تأثير على النظر، لكن يُنصح بالتوجّه للطبيب في حال ظهور أعراض مصاحبة مثل: ألم شديد، تشوّش الرؤية، بقع داكنة في مجال البصر، أو تكرار النزيف، إذ قد تشير تلك الأعراض إلى مشكلة صحية أعمق تستدعي تدخّلًا عاجلًا.
يوصي الأطباء بالتحكم في ضغط الدم ومستويات السكر، وتجنّب فرك العينين بقوة، والحذر من الإصابات، إلى جانب إجراء فحوصات دورية لضمان سلامة العينين واكتشاف أي تغيّرات مبكرًا.