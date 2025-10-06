ادعاء مثير للجدل: "بصمة فضائية" في الحمض النووي البشري تثير ضجة علمية

وأوضح ريمبل أن 11 عائلة أظهرت تسلسلات جينية غير موروثة من أي من الوالدين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الحالات تعود إلى أطفال ولدوا قبل عام 1990، أي قبل ظهور تقنيات التعديل الجيني مثل "كريسبر"، مما يجعل النتائج غامضة وغير قابلة للتفسير وفق المعايير الحالية.