مخاطر "إشعال فتيل جائحة مميتة".. اكتشاف 1700 فيروس لم تسبق رؤيتها من قبل!

ولكن لحسن الحظ، فإن جميع الفيروسات البالغ عددها 1700 التي تم العثور عليها في هذه الدراسة الأخيرة لا تشكل أي تهديد لصحة الإنسان، كما ذكر العلماء؛ وذلك لأن هذه الفيروسات لا يمكنها إصابة إلا الكائنات الحية وحيدة الخلية والبكتيريا، ولا يمكنها أن تجعل البشر أو الحيوانات أو حتى النباتات مرضى.