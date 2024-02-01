رغم إجازته من "إف دي إيه".. سحب علاج مثير للجدل ضد ألزهايمر من الأسواق

وقال معدّو التقرير إن "تواصل إدارة الأغذية والعقاقير مع شركة بايوجن كان غير نمطي" قبل الترخيص، ولم تقم الوكالة بتتبع كل التفاعلات بين موظفيها وموظفي الشركة، كما هو مطلوب عادة.