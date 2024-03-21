بعد 20 عامًا من السرقة.. عودة حذاء بقيمة 3.5 مليون دولار لصاحبه

وأكد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس، عاصمة الولاية، أنه تم إعادة الحذاء لجامع الأحذية، مايكل شو، في المتحف حيث تسلم الحذاء من عملاء المكتب.