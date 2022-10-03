منح جائزة "نوبل" للطب لعالم سويدي لاكتشافاته المتعلقة بالتطور البشري

حصل العالم السويدي "سفانتي بابو" على جائزة "نوبل" في الطب لهذا العام لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة، والتطور البشري.
وذكرت لجنة "نوبل" في بيان: من خلال بحثه الرائد أنجز"بابو" شيئًا يبدو مستحيلاً، وهو تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، وأضافت: لقد ولدت اكتشافات "بابو" فهمًا جديدًا لتاريخنا التطوري.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة مجال الفيزياء غدًا، والكيمياء الأربعاء، والأدب الخميس، أما جائزة السلام الجمعة المقبلة والاقتصاد في العاشر من أكتوبر.
وحاز جائزة نوبل للطب العام الماضي الأميركيان أرديم باتابوتيان وديفيد جوليوس، لاكتشافهما الطريقة التي ينقل فيها نظامنا العصبي الحرارة واللمس.