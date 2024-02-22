هل تستخدم خاتمًا أو ساعةً ذكية لقياس السكر؟.. إليك تحذيرًا رسميًّا أمريكيًّا!

وذكرت أنها لم تسمح أو تُجِزْ أو توافق على أي ساعة ذكية أو خاتم ذكي مخصص لقياس أو تقدير الجلوكوز في الدم بمفرده، كما أنها لم تقم بتقييم سلامتها أو فعاليتها؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".