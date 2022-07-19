الحرارة الشديدة تقلب حياة البريطانيين.. ما سرّ شعورهم بها أكثر من جيرانهم؟

وقال متحدث باسم المكتب، الأسبوع الماضي: يمكن أن يكون مستوى الرطوبة أعلى في المملكة المتحدة منه في القارة الأوروبية. إذا كانت الرطوبة مرتفعة، فمن الصعب على جسم الإنسان أن يحافظ على البرودة؛ لأن العرق لا يتبخر بالسرعة نفسها.