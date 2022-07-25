توقعات بتراجع عدد سكان الصين قبل عام 2025

من المتوقع أن يبدأ عدد سكان أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بالتراجع بصورة جوهرية، بعد أقل من 3 سنوات؛ وفقًا لمسؤول صيني كبير؛ فقد نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المدعومة من الحكومة الصينية، عن مسؤول صحي كبير قوله: إن عدد سكان الصين تباطأ بشكل كبير، ومن المتوقع أن يبدأ في التراجع قبل عام 2025.