الصين .. علماء يبتكرون خلايا شمسية خالية من الرصاص وصديقة للبيئة

خلايا الطاقة الشمسية أصبحت من إحدى الحلول المبتكرة في وقتنا الحاضر لاستخدام الطاقة النظيفة والتقليل من انبعاثات الكربون للحفاظ على المناخ واستدامة الأرض، إلا أن الرصاص المستخدم في صناعة خلايا الطاقة يعّد تحديًا للخبراء نظرًا لمخاطره الصحية والبيئية، واليوم ابتكر علماء من جامعة "فودان" الصينية خلية شمسية قائمة على القصدير تحقق كفاءة تحويل للطاقة تضاهي نظيراتها التقليدية المعتمدة على الرصاص.