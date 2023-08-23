الصيف المستعر يتواصل.. 8 محافظات عراقية تكتوي بنصف درجة الغليان

وفيما يتعلق بالسبب الأخير، الذي نجمت عنه تغيرات مناخية متطرفة في عدة دول، تخص ارتفاعًا غير مسبوق لدرجات الحرارة، ودرجات شديدة من الجفاف، والفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات؛ يطالب "حسن" بسرعة خفض كل الدول المسؤولة عن هذا التغير للانبعاثات بشكل عاجل.