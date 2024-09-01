لم ينجُ منهم أحد.. العثور على 17 جثةً ضمن حطام المروحية الروسية المفقودة

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد: إن فِرَق البحث لم تعثر على ناجين بين حطام المروحية الروسية التي سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصًا.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثورَ على جثث 17 شخصًا، وأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الركاب المتبقين.
وأكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية "مي- 8" بعد فقدانها أمس السبت في منطقة جبلية.
وأعلن سيرغي ليبيديف وزير الطوارئ بالإقليم -قبل قليل- العثور على حطام المروحية المفقودة.
وقال: "تم العثور على المروحية المفقودة؛ حيث تشير البيانات الأولية إلى تحطمها".
ووفق موقع RT أعلنت الطوارئ الروسية "العثور على حطام المروحية بمنطقة جبلية على ارتفاع 900 متر".
وكان من المفترض أن المروحية المنكوبة تحمل 22 شخصًا بمن فيهم أفراد طاقمها الـ3، في رحلة سياحية لهواة البراكين والجبال.