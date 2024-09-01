لم ينجُ منهم أحد.. العثور على 17 جثةً ضمن حطام المروحية الروسية المفقودة

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد: إن فِرَق البحث لم تعثر على ناجين بين حطام المروحية الروسية التي سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصًا.