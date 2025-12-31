من تحطيم الأطباق إلى 12 وجبة في اليوم.. تقرير: 10 تقاليد غريبة للاحتفال برأس السنة لا يعرفها كثيرون

حقائق وطقوس غريبة

سباق العنب في إسبانيا: يجب على المحتفلين تناول 12 حبة عنب – حبة مع كل دقة ساعة – لضمان 12 شهرًا من الحظ السعيد.

التخريب الدنماركي: في الدنمارك، يُعد تحطيم الأطباق القديمة على باب منزل صديق علامة على المودة والتفاؤل.

الشراهة الإستونية: تشير التقاليد إلى تناول الطعام 7 أو 9 أو 12 مرة في يوم رأس السنة لاكتساب قوة هؤلاء الرجال.

أول قدم في اسكتلندا: يتطلب تقليد "أول قدم" أن يكون رجل طويل القامة ذو شعر داكن أول من يعبر العتبة، حاملًا الفحم للتدفئة.

حرق الدمى في الإكوادور: تحرق العائلات دمى تُمثّل العام الماضي لتطهير النفس من آثار الماضي.

أصل إسقاط الكرة: أُسقطت كرة ميدان تايمز سكوير لأول مرة عام 1907 بعد أن حظرت مدينة نيويورك الألعاب النارية.

الدوائر الفلبينية: يرتدي الفلبينيون ملابس منقطة ويعرضون فواكه مستديرة، إذ يرمز شكلها إلى الثروة والعملات المعدنية.

أثاث جنوب أفريقيا: في بعض أحياء جوهانسبرغ، اعتاد السكان تاريخيًا إلقاء الأثاث القديم من نوافذ المباني الشاهقة.

أغنية "أولد لانغ ساين": لم يكتب روبرت بيرنز كلمات الأغنية بالكامل، بل "جمعها" من أغنية شعبية قديمة. وكما قال بيرنز في عبارته الشهيرة: "هل يُنسى الأصدقاء القدامى ولا يُذكرون أبدًا؟"