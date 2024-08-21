العثور على بقايا امرأة في جوف تمساح بإندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأربعاء، أنّها عثُرت على بقايا امرأة في جوف تمساح، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قضت على الحيوان إثر شقّ بطنه لسحب أجزاء من الضحية؛ حسب وكالة "فرانس برس".