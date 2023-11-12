استنفار كبير في مدينة إيطالية.. فيديو يكشف ما تَسبب في حالة الرعب بين السكان

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، طلب عمدة مدينة روما، أليساندرو غراندو، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.