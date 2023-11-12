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استنفار كبير في مدينة إيطالية.. فيديو يكشف ما تَسبب في حالة الرعب بين السكان
أثار أسدٌ الرعب في شوارع مدينة إيطالية بالقرب من العاصمة روما، بعد هروبه من السيرك؛ مما دعا الحكومة إلى التدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم.
وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، طلب عمدة مدينة روما، أليساندرو غراندو، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.
وشاعت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية قرب روما؛ وذلك بسبب هروب الأسد من سيرك محلي.
وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تُظهر اللقطات المتداولة الأسد وهو يتجول بحرّية وهدوء كبير في الشوارع؛ مثيرًا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته للسيرك.