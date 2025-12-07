بركان كيلاويا يثور مجددًا في هاواي.. نوافير حمم بارتفاع 30 مترًا وسط متابعة علمية مكثفة

ويشهد بركان كيلاويا نشاطًا مكثفًا منذ عام 1983، ويُعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، ويثور بشكل منتظم نسبيًا، إلى جانب بركان "ماونا لوا"، أكبر بركان في العالم، الواقع في الجزر نفسها.