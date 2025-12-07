بركان كيلاويا يثور مجددًا في هاواي.. نوافير حمم بارتفاع 30 مترًا وسط متابعة علمية مكثفة

ثار بركان كيلاويا في هاواي مجددًا، مع تدفق نوافير من الحمم البركانية، فيما لا يزال الثوران محصورًا داخل متنزه براكين هاواي الوطني.
واستأنف البركان الواقع في جزيرة هاواي الكبرى ثورانه المتقطع، مضيئًا سماء الليل بنوافير حمراء زاهية من الحمم يصل ارتفاعها إلى ما بين 15 و30 مترًا، تنفث من فتحات في المخروط الشمالي، بحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم.
وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الثوران لا يشكّل تهديدًا مباشرًا للمجتمعات المجاورة حاليًّا، إلا أن العلماء يواصلون رصد النشاط الزلزالي المتزايد وسلوك الحمم عن كثب.
ويشهد بركان كيلاويا نشاطًا مكثفًا منذ عام 1983، ويُعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، ويثور بشكل منتظم نسبيًا، إلى جانب بركان "ماونا لوا"، أكبر بركان في العالم، الواقع في الجزر نفسها.
ورغم أن كيلاويا أصغر حجمًا من ماونا لوا، إلا أنه أكثر نشاطًا، ويجذب الزوّار من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة عروضه النارية المبهرة، خاصة من على متن الطائرات المروحية.