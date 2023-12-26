استدرجوهم ثم نسفوهم.. شاهد: "كمين بيت حانون" المرعب يوقع قوة خاصة إسرائيلية

أظهر مقطع فيديو بثته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من عملية استدراج قوات خاصة إسرائيلية لأحد المنازل، ثم تدميره خلال وجودهم داخله في بيت حانون شمال غزة.
ويظهر المقطع عملية زرع وتجهيز العبوات الناسفة داخل المنزل، وهي عبارة عن 3 عبوات أفراد، وعبوة صدمية، وعبوة شواظ، ثم رصد القوة الإسرائيلية، واستدراجها إلى داخل المنزل، وتفجيره بمجرد دخولهم.
ويبيّن المقطع آثار عملية التفجير، ومقتل كامل الجنود، واغتنام قطعة سلاح رشاش من نوع هنيغف، ثم تراجع قوات الاحتلال، وقيامهم بعملية إنزال مظلي، وذلك بحسب ما يشير إليه الفيديو.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 167 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 491 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.