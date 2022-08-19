زادت احتمالات التشخيص بضبابية الدماغ والخرف والصرع بين الذين أُصيبوا بكوفيد، بعد سنتين على التقاطهم العدوى، بحسب دراسة أجرتها جامعة أكسفورد.
وبحسب الدراسة، فإن ذلك الأمر كان شائعاً أكثر لدى مرضى كوفيد أكثر من المصابين بأنواعٍ أخرى من عدوى الجهاز التنفسي.
في المقابل، تبيّن في البحث، أن التشخيص بالقلق والاكتئاب لم يزد لدى الأطفال والراشدين بعد سنتين على الإصابة بكوفيد.
وهناك حاجة إلى مزيدٍ من البحوث لفهم سبب وكيفية تسبُّب كوفيد في حالات صحيّة أخرى.
ويقول الخبراء إن الفيروس تسبّب في إرباك الحياة اليومية للمصابين، وكانت أبحاث سابقة قد بيّنت أن المصابين يواجهون خطراً متزايداً بالإصابة بأمراض الدماغ والأمراض النفسية في الشهور الستة التي تلي الإصابة بكوفيد.