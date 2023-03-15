إعصار فريدي قد يصبح الأطول في التاريخ.. بعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر

ضرب إعصار فريدي الذي يتجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الإفريقية أول مرة أواخر فبراير الماضي، بعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر، عبَر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، ووصل إلى اليابسة في مدغشقر قبل أن يضرب موزمبيق ومالاوي.