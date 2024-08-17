يهدّد 2.5 مليون نسمة.. تحذير من زلزال قد يدمر 600 ألف مبنى بإسطنبول

وأضاف، وفق "روسيا اليوم": "600 ألف منزل معرّض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى؛ أي أن ما يقرب من 2.5 مليون من شعبنا يعيشون في ظروف شديدة الخطورة، ونحن ندرك تمامًا خطورة هذا الوضع، ونعلم أن هذه المباني بحاجة ماسة إلى التجديد".