انقطاع خدمة "يوتيوب" عن آلاف المستخدمين في روسيا

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن آلاف الأعطال المتعلقة بموقع "يوتيوب" في روسيا، وقال مستخدمون إنهم لا يستطيعون الوصول إلى "يوتيوب" إلا من خلال شبكات خاصة افتراضية (في.بي.إن). وقال أحد المستخدمين في تعليقات على الموقع: "يوتيوب لا يعمل".