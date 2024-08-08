انقطاع خدمة "يوتيوب" عن آلاف المستخدمين في روسيا

أعلنت خدمات مراقبة الإنترنت في روسيا عن حدوث آلاف الأعطال في إمكانية الوصول إلى موقع "يوتيوب" للمقاطع المصورة الخميس، بالتزامن مع تصاعد انتقادات السلطات الروسية تجاه المنصة.
وأضافت أنه تم الإبلاغ عن آلاف الأعطال المتعلقة بموقع "يوتيوب" في روسيا، وقال مستخدمون إنهم لا يستطيعون الوصول إلى "يوتيوب" إلا من خلال شبكات خاصة افتراضية (في.بي.إن). وقال أحد المستخدمين في تعليقات على الموقع: "يوتيوب لا يعمل".
وبحسب "رويترز"، فإن الوصول إلى موقع "يوتيوب" في روسيا متعذر، إلا أنه كان متاحًا فقط عبر بعض الأجهزة المحمولة.
وتباطأت سرعة تحميل المقاطع المصورة على "يوتيوب" بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية، حيث ألقى مشرعون روس باللوم فيه على شركة "ألفابت" مالكة "يوتيوب"، لكنها تنفي ذلك.
جاء ذلك على خلفية تهديد وزارة الخارجية الروسية موقع "يوتيوب"، يوم الجمعة الماضي، بفرض رقابة على المحتوى، ومنع الوصول إلى المعلومات بناءً على طلب من الولايات المتحدة، محذرةً من أنها ترى أسبابًا كافية لاتخاذ إجراءات ضد موقع استضافة المقاطع المصورة.
وانتقدت روسيا شركة "غوغل"، التي تملك "يوتيوب"، في السنوات القليلة الماضية؛ بسبب إغلاق قنوات لوسائل إعلام وشخصيات عامة روسية وعدم إزالتها محتوى تعتبره موسكو غير قانوني أو غير مرغوب فيه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان: "نرى الكثير من الأسباب المهمة لاتخاذ إجراءات ضد موقع استضافة المقاطع المصورة يوتيوب".
وأضافت: "الانتهاكات المنهجية العديدة للقانون الروسي والتجاهل الواضح للجمهور المحلي ومصالحه يترك للهيئات التنظيمية في دولتنا الحق في استخدام الأدوات القانونية المناسبة".