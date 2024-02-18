بعد إعلان موسكو أنها سبب وفاة "نافالني".. ما متلازمة "الموت المفاجئ"؟

وحسب موقع "الحرة"، قالت هيئة السجون الروسية إن نافالني، وهو محامٍ سابقٍ عمره 47 عاماً، سقط مغشياً عليه وتُوفي، الجمعة، بينما كان يسير في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي في خارب على بُعد حوالي 1900 كلم شمال شرقي موسكو، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لثلاثة عقود.