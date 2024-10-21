لذيذ وفي كل منزل.. خبراء: هذا الطعام قبل النوم يخلصك من الشخير!

كشف خبراء متخصصون في النوم أن تناوُل ملعقة من العسل قبل الذهاب إلى الفراش يمكن أن يخلصك من الشخير أثناء النوم.
وبحسب موقع " getsurrey.co.uk" البريطاني، يحدث الشخير عندما تسد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق مجرى الهواء، ولا يمكن أن تتدفق الأنفاس بشكل صحيح؛ ما يجعل الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء تهتز؛ وهو ما يؤدي إلى الشخير.
ويُفسد الشخير راحة الشخص أثناء النوم، وراحة المحيطين به أيضًا، إضافة إلى قدرته على التسبب باضطرابات طفيفة، أو أرق تام طوال الليل.
ويقول الخبراء: "إذا كنت أنت أو زوجتك تشخر أثناء النوم فإن هذا يؤثر ليس فقط على جودة نومك ولكن أيضًا على كل القريبين منك".
ويوصي هؤلاء المتخصصون في النوم بحل بسيط لمكافحة الشخير، الذي يتمثل في تناول ملعقة من العسل قبل الذهاب إلى الفراش.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، يقول الخبراء: "يتميز العسل بخصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تعمل العجائب للحد من الشخير".
وأوضحوا أن تأثير العسل على الحلق يساعد في تهدئة وتقليل الاهتزازات التي تؤدي إلى الشخير المزعج.
وعندما يكون حلقك أكثر هدوءًا، وغير ملتهب، تكون مجاري الهواء لديك أوسع بشكل طبيعي؛ وبالتالي تقل احتمالات حدوث الشخير.
وتتضمن نصيحتهم وضح ملعقة صغيرة من العسل في كوب دافئ من الماء أو شاي البابونج أو شاي الزنجبيل، مضيفين: "يمكنك الاستمتاع بهذا الكوب الدافئ في وقت ما بين العشاء والنوم. إنه يعمل بشكل جيد حقًّا كجزء من روتين ما قبل النوم المهدئ لمساعدتك على الاسترخاء والهدوء".
وإضافة إلى دمج العسل في طقوسك الليلية، هناك طرقٌ طبيعية إضافية لتقليل الشخير: "هناك العديد من العلاجات الطبيعية الأخرى التي يمكنك استخدامها للحد من الشخير. على سبيل المثال، يمكن للزيوت الأساسية، مثل الأوكالبتوس والنعناع، أن تساعد في تنظيف ممرات الأنف، ويمكنك إضافتها إلى جهاز المصباح العطري (مصباح يستخدم لنشر الزيوت العطرية) في غرفة نومك، أو بحمام دافئ قبل النوم.
ويعمل شرب شاي الأعشاب الدافئ، مثل البابونج أو الزنجبيل، على تهدئة حلقك، واسترخائك؛ ما يُسهِّل عليك النوم.
وإضافة إلى ذلك، فإن دمج الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي، مثل الكركم، أو الأطعمة الغنية بأوميغا 3، مثل السلمون، قد يساعد في تقليل الالتهاب في الحلق؛ ما يقلل من احتمال حدوث الشخير".
كما أن "الحفاظ على جدول نوم ثابت، وترطيب الجسم، وتجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم، يمكن أن تقلل من الشخير، وتساعدك على النوم بشكل أفضل".