لذيذ وفي كل منزل.. خبراء: هذا الطعام قبل النوم يخلصك من الشخير!

وإضافة إلى دمج العسل في طقوسك الليلية، هناك طرقٌ طبيعية إضافية لتقليل الشخير: "هناك العديد من العلاجات الطبيعية الأخرى التي يمكنك استخدامها للحد من الشخير. على سبيل المثال، يمكن للزيوت الأساسية، مثل الأوكالبتوس والنعناع، أن تساعد في تنظيف ممرات الأنف، ويمكنك إضافتها إلى جهاز المصباح العطري (مصباح يستخدم لنشر الزيوت العطرية) في غرفة نومك، أو بحمام دافئ قبل النوم.