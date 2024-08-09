حدث قبل إطلاق النار بـ 40 ثانية.. فيديو صادم لـ"مواجهة بين ضابط شرطة وكروكس قبل الهجوم"
أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة سي إن إن، اللحظة الصعبة والدراماتيكية التي صعد فيها ضابط شرطة إلى سطح مبنى يطل على تجمُّع انتخابي للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب؛ في 13 يوليو، ورأى الشخص الذي حاول اغتيال الرئيس السابق، قبل بدء إطلاق النار مباشرة.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، يظهر مقطع فيديو من الكاميرا المثبتة على جسد ضابط شرطة تابع لبلدة بتلر، كيف قام زميله برفعه إلى السطح، ثم نزل بسرعة "ليأتي بمسدسه من السيارة" بعد أن رأى مُطلق النار، توماس ماثيو كروكس.
وبعد نحو 40 ثانية، استدار كروكس وأطلق ثماني رصاصات على ترامب، الذي أصيب في أذنه. وبعد ثوانٍ، أطلق قناص من الخدمة السرية النار على كروكس وقتله.
"اقترب مني كثيراً.. لقد استدار نحوي"
وبعد المواجهة، ركض الضابط إلى جانبٍ آخر من المبنى قبل أن يركض إلى سيارته الشرطية لإحضار بندقية.
قال الضابط الذي رأى "كروكس" لضابط آخر: "اقترب مني كثيراً، لقد استدار نحوي".
وسأل أحد الضباط أين مطلق النار؟ فقال الضابط وهو يلهث: "إنه في مكانه".
طلبنا نشر ضباط بالقرب من المبنى
وحسب موقع "الحرة"، وثّق الفيديو لقطات أخرى من التجمُّع الانتخابي الجمهوري في بتلر بولاية بنسلفانيا، حصلت عليها شبكة "سي إن إن"، ضباطاً محليين يأسفون لأنهم كانوا قد طلبوا من عناصر الخدمة السرية نشر ضباط بالقرب من المبنى الذي أطلق المسلح النار منه قبل أيام.
رفع السرية عن الفيديو
ورفعت إدارة شرطة بلدة بتلر السرية عن الفيديو استجابة لطلب من "سي إن إن" التي طلبت أي فيديو لكاميرا مثبتة على جسد ضابط أو فيديو لكاميرا لوحة القيادة في سيارة شرطة يتضمن ضباطاً أو أفراداً من شرطة بلدة بتلر ممَّن كانوا في التجمُّع الانتخابي الذي شهد إطلاق النار على ترامب.
ورفضت شرطة البلدة في البداية إتاحة محتوى الفيديو، لكنها عدلت عن ذلك بعد أن استأنفت "سي إن إن" القرار.
شهادة مكتب التحقيقات الفيدرالية
وكان مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف. بي. آي) قد قال في الشهر الماضي، إن الشرطة رصدت الشاب الذي حاول اغتيال ترامب قبل أكثر من ساعة من إطلاقه النار يوم 13 يوليو، والتقطت صورة له لمشاركتها مع ضباط آخرين.
وقال، كيفن روجيك؛ الضابط الخاص المسؤول عن المكتب في بيتسبرغ خلال إفادة صحفية عن محاولة الاغتيال، إن أفراد إنفاذ القانون حدّدوا مُطلق النار "على أنه شخص مشتبه به".
صورة للمسلح توماس كروكس
وأضاف، أن ضابطاً محلياً التقط صورة للمسلح توماس كروكس، وأرسلها لمسؤولين آخرين في إنفاذ القانون بمسرح الواقعة، خلال التجمُّع الانتخابي لترامب.
وقال روجيك إنه بعد نحو 30 دقيقة، رأى أفراداً من فرق التدخل السريع "كروكس" يستخدم جهازاً لتحديد المدى، ويتصفح مواقع أخبار.
وأضاف المسؤول، أن "كروكس" شوهد يحمل حقيبة ظهر في نحو الساعة 5:56 مساءً؛ أي قبل أقل من 20 دقيقة من وقوع إطلاق النار، وفي الساعة 6:08 مساء التقطته كاميرا شرطي وهو يمشي على سطح البناية التي أطلق النار من عليها في النهاية.
عمليات بحث عبر الإنترنت
وقال مسؤولون بالمكتب خلال الإفادة، يوم الإثنين، إنهم لم يحدّدوا بعد دافع "كروكس" البالغ من العمر 20 عاماً، الذي قُتل برصاص أحد ضباط الخدمة السرية بعد أن أطلق النار صوب ترامب.
لكنهم قالوا إنه أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت عن حوادث إطلاق نار جماعي سابقة، وعن أجهزة متفجرة بدائية الصنع ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي في مايو.
وقال روجيك؛ إن ترامب وافق على حضور مقابلة "ستكون متسقة مع أي مقابلة نجريها مع الضحايا".
وأضاف "نريد أن نعرف وجهة نظره".