حدث قبل إطلاق النار بـ 40 ثانية.. فيديو صادم لـ"مواجهة بين ضابط شرطة وكروكس قبل الهجوم"

وكان مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف. بي. آي) قد قال في الشهر الماضي، إن الشرطة رصدت الشاب الذي حاول اغتيال ترامب قبل أكثر من ساعة من إطلاقه النار يوم 13 يوليو، والتقطت صورة له لمشاركتها مع ضباط آخرين.