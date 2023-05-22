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القضاء الفرنسي يستدعي شقيق ومساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي

تحديد جلستي تحقيق في 31 مايو و13 يونيو
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
سبق
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم (الاثنين)، أن القضاء الفرنسي استدعى رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومساعدته ماريان الحويك، في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في تهم اختلاس وغسل أموال بحق "سلامة".

وأوضح مصدر أن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لـ"رجا" في 31 مايو الجاري، ولـ"الحويك" في 13 يونيو المقبل.

من جهته، أكد مصدر قضائي لبناني أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمها.

ويواجه "سلامة" ومساعدته، وشقيقه، تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بتهم أخذ مئات الملايين من الأموال من البنك المركزي.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي

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