القضاء الفرنسي يستدعي شقيق ومساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم (الاثنين)، أن القضاء الفرنسي استدعى رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومساعدته ماريان الحويك، في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في تهم اختلاس وغسل أموال بحق "سلامة".