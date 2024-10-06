مقتل 7 أشخاص وتقطع السبل بأكثر من 150 ألفًا بسبب الفيضانات في بنجلاديش

ومنذ صباح أمس، انضم أفراد من جيش بنجلاديش أيضًا إلى جهود الإنقاذ. وكان نحو 2025 برجًا للهواتف المحمولة، تديرها خمس شركات للهاتف المحمول، قد تعطل في 12 من 15 منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من بنجلاديش في أغسطس الماضي بسبب الفيضانات، وتسبب ذلك في حدوث اضطرابات بخدمات شبكات الهاتف المحمول.