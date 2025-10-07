بالفيديو.. اجتياح أسراب خنافس لمنازل بريطانية يثير الذعر مع اقتراب الشتاء

ورداً على تساؤلات متداولة حول إمكانية نقل الخنافس للأمراض، قال ماكس باركلي، المسؤول عن قسم الخنافس في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، إن بعض الأنواع قد تحمل فطريات معينة، لكنها لا تمثل خطرًا صحيًا على البشر.