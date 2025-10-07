بالفيديو.. اجتياح أسراب خنافس لمنازل بريطانية يثير الذعر مع اقتراب الشتاء

شهدت مناطق سكنية عدة في بريطانيا خلال الأيام الماضية اجتياحًا غير مألوف لأسراب من الخنافس، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، ودفع كثيرين لمشاركة مشاهد وصور عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق انتشار هذه الحشرات داخل المنازل.
وأظهرت المقاطع المصوّرة كميات كبيرة من الخنافس وهي تغزو غرف المعيشة والنوم وتنتشر على النوافذ. وكتبت إحدى المواطنات: "هل تعرض أحدكم لغزو الخنافس اليوم؟"، بينما قال آخر: "الخنافس غطت المنزل بالكامل، شعرت بالرعب".
ووصفت مستخدمة أخرى الوضع بقولها: "منزلي يعج بالخنافس".
وفي تفسير علمي لهذا الاجتياح، أوضح البروفيسور تيم كولسون، عالم الأحياء في جامعة أوكسفورد، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذه الحشرات تبحث عن أماكن دافئة للاختباء مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تدخل في سبات حتى الربيع.
وأشار كولسون إلى أن الخنافس تميل للجوء إلى المنازل، أو تحت الأشجار، وبين أكوام الأوراق لتأمين مأوى شتوي مناسب.
ورداً على تساؤلات متداولة حول إمكانية نقل الخنافس للأمراض، قال ماكس باركلي، المسؤول عن قسم الخنافس في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، إن بعض الأنواع قد تحمل فطريات معينة، لكنها لا تمثل خطرًا صحيًا على البشر.
وأكد خبراء البيئة أن هذه الحشرات لا تشكل أي تهديد، داعين السكان إلى تجنب القضاء عليها، لما لها من دور بيئي مهم ضمن النظم البيئية المحلية.