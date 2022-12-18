بعد أغرب عادة لمشاهدة المونديال.. شاهد أجمل هدية لمُسِن أرجنتيني

وحسب تقرير لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، فلا حديث في الشارع الأرجنتيني حالياً إلا عن كأس العالم قطر 2022 والنهائي الذي يجمع البلاد مع المنتخب الفرنسي مساء اليوم الأحد.