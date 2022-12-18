بعد أغرب عادة لمشاهدة المونديال.. شاهد أجمل هدية لمُسِن أرجنتيني

واقعة طريفة ومؤثرة شهدتها الأرجنتين، حيث اعتاد مشجع مُسِن الجلوس على الرصيف من أجل مشاهدة منتخب بلاده في كأس العالم 2022، وذلك عبر شاشة عرض بنافذة متجر لبيع الأجهزة الكهربائية.
وحسب تقرير لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، فلا حديث في الشارع الأرجنتيني حالياً إلا عن كأس العالم قطر 2022 والنهائي الذي يجمع البلاد مع المنتخب الفرنسي مساء اليوم الأحد.
ويبحث الجميع في البلاد عن سبل لمتابعة مباريات رفقاء ميسي ومشوارهم للبحث عن المجد، وبعضهم لجأ إلى وسائل غير تقليدية.
وتقول الصحيفة، أصبح كارلوس، 82 عاماً، من مقاطعة فرافيجا بمدينة بارانا من أشهر المشجعين في بلاده بسبب الطريقة التي استخدمها لمشاهدة المباريات.
المُسِن الذي لا يملك تلفازاً اعتاد أخذ كرسيه والجلوس أمام واجهة أحد المحال لبيع الأجهزة الإلكترونية من أجل مشاهدة المباريات.
وبعدما اشتهر المُسِن وتم تداول صوره، استجاب صاحب المحل للدعوات على وسائل التواصل الاجتماعية بمساعدة كارلوس، وتواصل معه وأعطاه شاشة بحجم 55 بوصة حتى يتمكن من متابعة اللقاء من المنزل.