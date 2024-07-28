بدلًا من تنظير القولون.. اختبار منزلي بسيط يقلل خطر الوفاة بسرطان شائع لدى البشر

قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور دوغلاس كورلي: "تؤكد الدراسة أن هذه الطريقة هي أداة فعالة. يمكن إجراؤها في المنزل، ونتوقع أن الاستخدام السنوي المنتظم، على النحو الموصى به، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أكبر في وفيات السرطان بمرور الوقت".