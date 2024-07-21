أطول إدانة خطأ لامرأة بتاريخ أمريكا.. الإفراج عن سيدة بعد 43 عامًا في السجن عن جريمة قتل لم ترتكبها

في قضية تُعتبر أطول حالة إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، أطلقت السلطات القضائية، سراح سيدة بعد قضائها 43 عامًا في السجن بتهمة جريمة قتل، تَبين أنها لم ترتكبها.