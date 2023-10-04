إنذار جديد.. اكتشاف تصدّعات وتآكل في سدود السيول بإحدى المدن الليبية

وحذّرت جمعيات أهلية في المدينة، منها منظمة الإرادة للدعم والتنمية، من أن نصف سكان المدينة "معرضون لخطر الفيضان"، وذلك في حال تعرضها لموجة أمطار غزيرة، كما وقع في المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، حين تسبّب الإعصار "دانيال" في دمار واسع هناك، خصوصاً في درنة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.