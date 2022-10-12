فيديو تصادم مرعب بين شاحنة وحيوان وحيد القرن.. لماذا أثار الجدل عبر الإنترنت؟

وحسب الصحيفة، فقد قررت السلطات تغريم سائق الشاحنة، بسبب هذا الحادث، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول المخطئ، وقد دافع كثيرون عن السائق، رافضين إلقاء اللوم عليه وتغريمه، يقول أحد المعلقين: لقد شاهدت الفيديو 10 مرات، وما زلت لا أستطيع العثور على خطأ السائق.