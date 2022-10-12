فيديو تصادم مرعب بين شاحنة وحيوان وحيد القرن.. لماذا أثار الجدل عبر الإنترنت؟

كشف مقطع فيديو مرعب، لحظة تصادم قوي بين حيوان وحيد القرن، وشاحنة ضخمة على طريق سريع في الهند؛ مما جعل الحيوان يترنح وينزلق ساقطًا على الطريق، لكنه لم يصب بأذى من الحادث.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في منطقة حديقة كازيرانجا الوطنية في ولاية آسام، وتم نشر الفيديو على تويتر في 9 أكتوبر الجاري.
يُظهر الفيديو وحيد القرن الضخم المدرع وهو يخرج من الغابة ويندفع بقوة في جانب الشاحنة المتحركة، وهنا يحدث التصادم القوي، الذي يجعل وحيد القرن يدور دورة كاملة قبل أن يسقط على الأرض؛ بينما تنحرف الشاحنة عن مسارها.
وبعدها ينهض الحيوان؛ لكنه يترنح وينزلق على الأرض وهو يحاول التماسك، قبل أن يتمكن من النهوض والعودة إلى الغابة بأمان؛ لكنه يقف بعدها وسط الماء بلا حراك كأنما يشعر ببعض الاهتزاز إثر الصدمة القوية، ثم يضع رأسه في الماء ربما ليفيق مما حدث.
وحسب الصحيفة، فقد قررت السلطات تغريم سائق الشاحنة، بسبب هذا الحادث، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول المخطئ، وقد دافع كثيرون عن السائق، رافضين إلقاء اللوم عليه وتغريمه، يقول أحد المعلقين: لقد شاهدت الفيديو 10 مرات، وما زلت لا أستطيع العثور على خطأ السائق.
ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الحد الأقصى لسرعة الطريق هو 25 ميلًا في الساعة؛ لكن الشاحنة كانت تسير بسرعة 32 ميلًا في الساعة، وهذا سببُ تغريمه.
كما ألقى البعض باللوم على المسؤولين الذين قرروا بناء طريق بالقرب من محمية الحياة البرية لوحيد القرن؛ حيث طالب بعضهم ببناء جسر علوي لا يخترق الغابة.