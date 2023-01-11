فيديو صادم.. شاهد أغرب ما فعلته سيارة ذاتية القيادة وتسبّب في حادث كبير

وكانت سيارة كهربائية من نوع تسلا قد تعطلت بشكل غير متوقع، داخل نفق "باي" المزدحم، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مما أدى إلى تكدس 8 سيارات الشهر الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".