لمواجهة شحّ العمالة.. أستراليا ترفع عدد المهاجرين الدائمين بنحو خمسة أضعاف

أعلنت السلطات الأسترالية أنها ستزيد أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35 ألفًا إلى 195 ألفًا في السنة المالية الحالية، حيث تتطلع إلى تحويل تركيزها نحو المهاجرين لفترات طويلة، مما يخفف العبء بعض الشيء عن الشركات التي تعاني نقصًا في العمالة على نطاق واسع.