فرنسا تلغي شرط توافر نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا مع المسافرين القادمين من الصين

وأضاف البيان أن باريس قررت أيضاً إلغاء فحوصات كوفيد-19 التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب الآتين من الصين في عيّنات كان يتم اختيارها عشوائياً، لكن البيان شدّد على أن شرط وضع كمامة على متن الطائرات المتجهة من الصين إلى فرنسا يبقى سارياً.