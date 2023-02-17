فرنسا تلغي شرط توافر نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا مع المسافرين القادمين من الصين

قرّرت السلطات الصحية في فرنسا، إنهاء العمل بشرط توافر نتيجة فحص سلبية تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا مع المسافرين القادمين من الصين.
في المقابل، أبقي على شرط وضع الكمامة على متن الطائرات المتجهة من الصين إلى فرنسا.. وكانت باريس قد اتخذت هذا الإجراء الاحتياطي في 30 ديسمبر بعدما خفّفت الصين قواعد الإغلاق متخلية عن سياسة صفر كوفيد-19.
بعد نحو شهرٍ ونصفٍ من فرضه، أسقطت فرنسا، الخميس، شرط حيازة المسافرين القادمين من الصين، نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19؛ لا تزيد مدته على 48 ساعة، إثر تفشي الإصابات بفيروس كورونا في العملاق الآسيوي.
وحسب بيان للسفارة الفرنسية، في بكين، فإنه "اعتباراً من فبراير، لم يعد يطلب من الركاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة فحص سلبية لاختبار "بي سي آر" لا تزيد مدته على 48 ساعة، كما لم يعد ضرورياً تعبئة استمارة صحية" متعلقة بكوفيد-19.
وأضاف البيان أن باريس قررت أيضاً إلغاء فحوصات كوفيد-19 التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب الآتين من الصين في عيّنات كان يتم اختيارها عشوائياً، لكن البيان شدّد على أن شرط وضع كمامة على متن الطائرات المتجهة من الصين إلى فرنسا يبقى سارياً.