شاهد..إنقاذ 4 عمال طمرتهم أطنان من التمور في كربلاء

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية اليوم من إنقاذ أربعة عمال بعد أن طمرتهم أطنان من التمور إثر انهيار سقف مخزن في منطقة الحسينية بالمحافظة، وفق ما ذكرته قناة السومرية نيوز.
وأوضحت المديرية في بيان أن الفرق هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من انتشال العمال الأربعة الذين نُقلوا على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة.
ويُعتقد أن سبب الحادث يعود إلى الحمولة الزائدة على السقف الثاني للمخزن، حيث كانت تُخزَّن كميات كبيرة من التمور التي انهارت بشكل مفاجئ فوق العمال أثناء عملهم.