بأغرب طريقة للصيد.. شاهد كيف عثر زوجان على خزانة مليئة بالأموال في بحيرة

ولفت الزوجان إلى أنهما لم يعثرا على شيء مثل هذا من قبل، مشيرين إلى أنهما عثرا سابقًا على بعض البنادق القديمة، والقنابل اليدوية التي تعود للحرب العالمية الثانية، ودراجة نارية كاملة الحجم، وعملات أجنبية، ومجوهرات.