مشهد صادم.. ماذا أخرج العلماء من معدة هذه الحية العملاقة؟

وتضيف "مور": هذه الحيات تشكل تهديدًا لمجموعة متنوعة من الحياة البرية؛ بسبب التفضيلات الغذائية الواسعة للثعابين، أما التمساح الضخم في معدة الحية فهو نقلة جديدة ودليل على أن هذه الحيات يمكن أن تصطاد حتى الحيوانات الضخمة.