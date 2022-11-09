مشهد صادم.. ماذا أخرج العلماء من معدة هذه الحية العملاقة؟

كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي فتح فيها مجموعة من العلماء بولاية فلوريدا الأمريكية، معدة حية أصَلة بورمية عملاقة، يبلغ طولها 18 قدمًا (ستة أمتار)؛ ليعثروا بداخلها على مفاجأة صادمة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نشرت عالمة الجيولوجيا الأمريكية روزي مور، فيديو على صفحتها على تطبيق إنستجرام، تم التقاطه في معمل أبحاث بولاية فلوريدا، وكشفت فيه عن استخراج تمساح ضخم يبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار من معدة الحية.
ويُظهر الفيديو أن التمساح كان سليمًا من معدة الأفعى المتوحشة.
ونقلت "الديلي ميل" عن "مور": إن العاملين الميدانيين بإدارة البيئة تمكنوا من اصطياد الحية، وبعدها تم قتلها؛ من أجل استخراج ما في معدتها، وإجراء الأبحاث عليها.
وقدر العاملون أن في بطن الحية غزالًا أو تمساحًا، حتى فتح العلماء معدتها واستخرجوا التمساح.
وكتبت "مور" في حسابها على إنستجرام: "هذا الفيديو يؤكد أن ولاية فلوريدا تعاني مشكلة؛ بسبب غزو حيات الأصَلة البورمية".
وتوضح ذلك قائلةً: "فالبيئة شبه الاستوائية لجنوب ولاية فلوريدا ملائمة للحيات، وطول أعمار الثعابين البورمية وتكاثرها السريع، كل هذا جعل الثعابين تغزو مناطق حساسة بيئيًا مثل متنزه إيفرجليدز الوطني بفلوريدا".
وتضيف "مور": هذه الحيات تشكل تهديدًا لمجموعة متنوعة من الحياة البرية؛ بسبب التفضيلات الغذائية الواسعة للثعابين، أما التمساح الضخم في معدة الحية فهو نقلة جديدة ودليل على أن هذه الحيات يمكن أن تصطاد حتى الحيوانات الضخمة.
وتحذّر "مور" أصحاب الحيوانات الأليفة: "لا تجلب إلى منزلك حية إلا إذا كنت قادرًا على العناية بها، وإذا لم تستطع الاعتناء بها، فيجب أن تعيدها إلى بيئتها الطبيعية".