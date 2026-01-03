تقرير: سلالة الإنفلونزا الجديدة تسبب ارتفاعاً حاداً في الإصابات بالولايات المتحدة

ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بوجود مستويات عالية أو مرتفعة جدًا من المرض في أكثر من نصف الولايات الأمريكية. وبحلول أواخر ديسمبر، تُقدر الوكالة أن الموسم قد شهد بالفعل 7.5 مليون حالة مرض، و81 ألف حالة دخول إلى المستشفى، و3100 حالة وفاة، من بينها ثمانية أطفال. تضررت نيويورك بشدة، حيث سجلت 71 ألف حالة إصابة في أسبوع واحد، وهو أعلى رقم تسجله الولاية منذ عام 2004.