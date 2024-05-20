"رويترز" تنشر صورًا قريبة من موقع حطام مروحية "رئيسي"

نشرت وكالة "رويترز" صورًا قريبة من موقع حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، وفاته وجميع مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية.
وكان نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري؛ قد أعلن، في وقتٍ سابقٍ على منصة "إكس"، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.
وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، عدم العثور على أيّ من ركاب مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ يحمل علامات حيوية، مشيرة إلى وفاة جميع الركاب بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي؛ ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.