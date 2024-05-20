"رويترز" تنشر صورًا قريبة من موقع حطام مروحية "رئيسي"

نشرت وكالة "رويترز" صورًا قريبة من موقع حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، وفاته وجميع مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية.