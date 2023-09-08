"أعجوبة معمارية".. ما أهمية مركز المؤتمرات الدولي الذي تستضيف فيه الهند قمة العشرين؟

ويمتدّ المركز على مساحة 123 فدانًا، وهو أكبر مركز للمعارض في نيودلهي، وكما أشير فإن المركز جزء من المباني التي يضمّها ميدان براغاتي، الممتدّ على مساحة 150 فدانًا، وقد صُمّم المخطط المعماري للميدان في 1972م بالمواكبة مع احتفال الهند بمرور ربع قرن على استقلالها، ويضم الميدانُ العديدَ من المباني المبنية بأشكال وأحجام مختلفة، وفي عام 2015م وضعت الحكومةُ خطةَ تجديد شاملة للميدان، وفي إطار الخطة فاز اتحاد المهندسين المعماريين، أركوب "الهند"، وأيداس "سنغافورة"، بمسابقة تصميم المخطط الرئيسي والتصميم المعماري لمركز المؤتمرات.