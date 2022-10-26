فيديو "أمطار الدولارات".. شاهد أغرب نهاية لجريمة سرقة على طريق سريع

ورمى اللصوص الأموال التي سرقوها على طريق سريع مزدحم، من أجل إرباك المرور على الطريق والهرب من الشرطة التي تطاردهم، وبعدها شوهدت سيارة للشرطة تقوم بجمع المسروقات.