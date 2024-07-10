زفاف ابن أغنى رجل في آسيا يوقف حركة المرور لأيام في مومباي

وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة ريلاينس في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرًا ومنتصف الليل في الفترة من 12 إلى 15 يوليو، وهي ترتيبات أثارت حفيظة سكان المنطقة.